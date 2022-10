Mazzu blikt terug op 'doellijntechnologie-moment' van zondag en op efficiëntie: "Klopp en Guardiola zeiden al dat je er niet op kan trainen"

Felice Mazzu staat momenteel met Anderlecht pas negende en de kloof met de top vier lijkt elke week groter te worden. Een gebrek aan efficiëntie is het volgende item op de lijst van tekortkomingen.

"We hebben zondag een goeie prestatie geleverd tegen één van de beste ploegen van het land en ik zal iedereen op scherp zetten om ze zo ook morgen aan de aftrap te krijgen", aldus Mazzu. "Het is op die frustratie dat we moeten voortborduren", zei hij voor de match tegen Zulte Waregem.

Anderlecht dwong kansen af, maar kon ze niet afmaken. "Het enige frustrerende was dat we zondag niet efficiënt genoeg waren. Iedereen weet dat je niet op prestaties maar op resultaten beoordeeld wordt. Al hadden we zondag mét doellijntechnologie misschien iets efficiënter geweest", verwees hij naar de bal die Mignolet wel of niet achter de lijn ging weghalen.

Een werkpunt dat moeilijk op training op te lossen is. “Maar ik denk dat Klopp of Guardiola het deze week nog zei: je kan daaraan niet werken. Uiteraard trainen we wel op aanvallende situaties, maar efficiëntie heeft in grote mate met vertrouwen te maken. Dat missen we soms nog.”

En is Lucas Stassin één van de oplossingen? "Sommigen waren blij dat hij zondag een kans kreeg, anderen begrepen het niet. Niet binnen de club, hé. Maar als we niet efficiënt genoeg zijn, is het toch niet vreemd dat ik de topschutter uit 1B een kans geef om daar iets aan te doen? Hij is er een paar keer dichtbij geweest, hij was aanwezig in de box. We zullen zien of het aangewezen is om hem donderdag een nieuwe kans te geven."