Johan Boskamp doet zijn zegje over Radja Nainggolan

Radja Nainggolan werd na het vape-incident door Royal Antwerp FC naar de B-kern gestuurd.

Radja Nainggolan is door The Great Old voor onbepaalde duur uit de A-kern gezet. Naast het voorval met de e-sigaret kwam Nainggolan ook al negatief in beeld door te rijden zonder geldig rijbewijs.

“Wat je ermee moet doen? Daar kan je niks mee doen, hij is zo gewoon”, vertelt Johan Boskamp bij Veronica Offside.

“Het is echt een toffe gozer, maar hij heeft overal schijt aan. Aan alles. Hij zit op de bank en dat accepteert hij gewoon, maar zo'n fratsen heeft hij altijd al gedaan.”