KV Oostende en Vanderhaeghe hebben héél dringend punten nodig: "Daar voel ik me verantwoordelijk voor"

KV Oostende likt de wonden na de 1-6-bolwassing tegen Union SG. De West-Vlamingen zakken steeds verder weg in het klassement. Ook Yves Vanderhaeghe beseft dat de punten broodnodig zijn.

KV Oostende kruist de komende dagen en weken de degens met achtereenvolgens Antwerp FC, Zulte Waregem en Club Brugge. Er moéten punten gepakt worden - vooral de wedstrijd tegen Essevee lijkt cruciaal te worden - om niet weg te zinken in het degradatiemoeras.

“Daar wil ik nog niet te veel over zeggen na wat er tegen Union SG gebeurd is”, aldus Yves Vanderhaeghe in Het Nieuwsblad. “We zijn aan het strijden om ons vel te redden en dan is zo’n wedstrijd heel pijnlijk. Ieder schot op doel ging binnen, hé.”

Toch probeert de coach van de Kustboys positief te blijven. “Het was ongetwijfeld de zwaarste nederlaag uit mijn carrière. Er zat simpelweg geen leven in de groep. Uiteraard voel ik mij verantwoordelijk. Maar ik ga mijn spelers niet uitkafferen. Daar komen we geen stap verder mee.”