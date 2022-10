Bayat verdedigt zich tegen kritiek, maar hoe stevig zit Still ondertussen nog op zijn stoel? "Aan alles zijn grenzen"

Bij vele clubs is het onrustig en het Charleroi van voorzitter Mehdi Bayat en trainer Edward Still is daar tegenwoordig ook bij.

Supporters van Charleroi lieten tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk hun ongenoegen blijken over het beleid van Bayat, op een manier die wel wat te ver ging. Ze stellen zich vragen bij de financiën van de club. Bayat heeft zich al tegen de kritiek verweerd en weigert de financiële gezondheid van de club in gevaar te brengen om toch maar hoger te kunnen scoren in de competitie.

© photonews

Dat heeft hij in Het Laatste Nieuws nog eens herhaald. Ook ging het over de positie van de trainer. Na enkele jaren waarin Charleroi aanleunde bij en zelfs deel uitmaakte van de subtop, is het dit seizoen voorlopig de grijze middenmoot voor de Carolo's?

Geniet trainer Edward Still nog voldoende vertrouwen? "We hadden een open en eerlijk gesprek maar dat belangt alleen de trainer en voorzitter aan", aldus Bayat. "Edward weet wat hem te doen staat. Het is niet de bedoeling de vooropgestelde doelen publiek te maken. Maar natuurlijk zijn er grenzen aan alles."