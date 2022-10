Challenger Pro League: Ferran Jutglà ziet Club NXT 9 op 9 pakken tegen Deinze, SL16 FC wint van 10 man van Virton

In de Challenger Pro League zijn op vrijdagavond twee wedstrijden afgewerkt.

Club NXT ontving Deinze, de voorlaatste in het klassement. Opvallende aanwezige in de tribunes was Club Brugge-speler Ferran Jutglà. Lennart Mertens nekte zijn ex-club met twee goals, na 27 minuten en tien minuten voor tijd.

Met hun derde overwinning op een rij springt Club NXT voorlopig naar een gedeelde twee plaats, op twee punten van leider SK Beveren.

🌪️ | Chemsdine Talbi legt hem klaar met een heerlijke actie. 🔀 #NXTDEI pic.twitter.com/RWNPiw8k5M October 21, 2022

In de match tussen SL16 FC en Virton kwam de thuisploeg al na zeven minuten op voorsprong via Ilyes Ziani. Rayanne Khemais liet zijn ploeg dan in de steek met een tweede gele kaart na 37 minuten. Twee minuten voor de rust miste Sacha Bansé ook nog een penalty voor de thuisploeg.

Tien minuten na de rust konden de beloften van Standard wel hun voorsprong verdubbelen via alweer Ziani. Virton kwam nog even in de match met een late aansluitingstreffer van Souleymane Anne in minuut 85, maar te laat. Het bleeft 2-1.

SL16 FC staat nu achtste met 12 punten, Virton staat negende met 9 punten.