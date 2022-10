Hervé Matthys (Beerschot) is niet tegen belofteteams in 1B: "In Nederland loopt dat systeem prima"

Vorig seizoen deed enkel Club NXT mee in 1B, dit seizoen zijn dat al vier teams.

Vorig seizoen speelde Club NXT al mee in tweede klasse, dit seizoen werden daar RSCA Futures, SL16 FC en Jong Genk aan toegevoegd.

Hoewel het concept veel tegenstanders kent is het in Nederland al even in gebruik. Daar spelen belofteteams al sinds 2013 mee in de tweede klasse. Hervé Matthys speelde vijf jaar in die competitie en maakte deze zomer de overstap naar Beerschot.

Hij juicht het dan ook toe dat belofteteams samen spelen met profploegen. "In Nederland werken ze al langer met dat systeem en dat loopt prima. Het is toch alleen maar positief voor het Belgisch voetbal? Kijk naar de ontwikkeling van Lucas Stassin, Julien Duranville of Cihan Canak", zegt hij bij Het Nieuwsblad.