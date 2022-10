Alderweireld reageert op kritiek die hij kreeg na Standard: "Dat is scorebordjournalistiek"

Toby Alderweireld heeft voor het eerst sinds hij in België voetbalt eens kritiek gekregen. Na de match tegen Standard werd hem verweten dat hij tegen snelle spitsen het niet meer kan bolwerken.

Alderweireld reageerde daarop in HLN. "Ik vind dat scorebordjournalistiek. Eerder op het seizoen had ik nog al tegen snelle spitsen gespeeld en toen loste ik het goed op. Van mij mogen ze eens een filmpje maken van alle fases waarin ik word voorbijgelopen... Daar ben ik heel benieuwd naar. En natuurlijk maak ik soms eens een verkeerde beslissing, ik ben ook maar een mens."

"Nu goed, op zich vind ik het niet zo erg dat er na een nederlaag naar mij wordt gekeken. Beter zo dan dat er naar mijn ploegmaats wordt gewezen. Zelf ben ik oud genoeg om alles te kaderen. Voor mij telt het bredere plaatje. Ik stel vast dat Antwerp nog steeds de minst gepasseerde verdediging heeft en vind dat ik aan een sterk seizoen bezig ben."

En hij gaat zich niet inhouden omdat het WK eraan komt. ''Als ik me blesseer, dan is dat maar zo. Ik denk dat als je gaat inhouden, je net meer kans hebt om geblesseerd te geraken. In een wedstrijd denk ik echt nooit aan het WK.""