Johan Boskamp ziet verschillende zaken bij Anderlecht: "Heeft niks met jong zijn te maken"

Anderlecht verloor donderdag met 3-2 bij Zulte Waregem. De teloorgang van Anderlecht voor analist Johan Boskamp.

Toch zijn de beelden die van Anderlecht te zien zijn zeer uiteenlopend. “De lichaamstaal van Felice Mazzu na de wedstrijd zei alles. Hij zat erbij als een verslagen man, als iemand die beseft dat hij het niet meer uit zijn groep kan halen”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Al was er tijdens de match wel wat anders te zien. “Nu, bij de 1-2 van Anderlecht kwamen de spelers toch massaal naar hem toe gelopen. Dus dat geeft dan weer een ander beeld.”

Maar over de inzet en de wil blijft Boskamp duidelijk. “Het viel me wel op dat Zulte Waregem nog kon terugvechten nadat ze op achterstand kwamen. Dat was bij Anderlecht helemaal niet zo na de rode kaart voor Arnstadt. Dan kan je nog lopen 'zeiken' over de spelers die nog jong zijn. Maar een vuist kunnen maken heeft daar niets mee te maken.”