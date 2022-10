Van der Elst kijkt uit naar individueel duel in Antwerp-Genk: "Misschien vinden ze het daar wel niet erg dat Onuachu erbij is"

Paul Onuachu doet weer wat hij het best doet: goals scoren. De boomlange Nigeriaan heeft alweer een transferperiode zonder vertrek moeten verteren, maar heeft zich daarbij neergelegd.

Franky Van der Elst vergelijkt hem met Hans Vanaken, die ook elk seizoen in België blijft. "Die is ook één ­meter 96 kaarsrecht, en ook geen voetballer die het van flitsen moet hebben. Ze worden allebei onderschat omdat mensen te veel focussen op hun stijl en te weinig op de kwaliteiten die zij wel hebben: inzicht, techniek en scorend vermogen. De Caje (Jan Ceulemans, red.) leek ook meer tijd aan de bal nodig te hebben dan de rest omdat hij net wat slimmer was", vertelt Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Intussen heeft Onuachu zich wel verzoend met zijn situatie en het is wel leuk voetballen in Genk tegenwoordig. "Zoals ze nu bij Genk sjotten, dat is van het beste dat je kunt zien in België. Ik ben benieuwd, tegen Antwerp. In al onze lof voor Onuachu zou het zomaar kunnen dat ze het daar niet erg vinden dat hij erbij is. Alderweireld had tegen Standard veel moeite met de beweeglijke Dragus en Canak. Niet dat Onuachu niet beweeglijk is, maar het is toch nog wat anders. Ach, Genk heeft zeker de wapens om ze bij Antwerp opnieuw te doen afzien. Ik ben benieuwd hoe Van Bommel hen gaat opvangen, met vier verdedigers of toch weer met drie? Dat wordt een mooie Super Sunday.”