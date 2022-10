Geraerts heeft spijt van één wedstrijd dit seizoen: "Als jonge coach heb ik er veel van geleerd"

Wie dacht dat Union dit seizoen ging instorten, komt bedrogen uit. De Brusselaars gooien alweer hoge ogen onder een nieuwe en jonge trainer. Karel Geraerts laat hen zelfs nog beter voetballen, ook in Europa.

Maar er steekt toch nog iets bij Geraerts: de niet-kwalificatie voor de Champions League na een goeie eerste match tegen Rangers. ''Kijk, we willen altijd voetballen. Plezier maken, dat is ons ding. En ik zweer je... Het wedstrijdplan en de intenties daar waren net hetzelfde als in die thuiswedstrijd. Maar op één of andere manier... Ik vond de tegenstander zelfs ook niet goed", zegt hij in HLN.

Union was echter ook beneden hun niveau. "Als jonge coach heb ik er veel van geleerd. Later was de match in Berlijn vergelijkbaar - de leider in de Bundesliga toen. Ik wou niet dezelfde fouten maken. Vanuit de organisatie, ja, maar wel voetballen. Ik was toen heel trots op mijn spelers."

Tussen die twee matchen van Rangers volgde ook KV Mechelen en toen ging het mis. "Ik heb toen geroteerd, maar mijn groep was er niet klaar voor. Pas nu op Oostende (1-6, red.) heb ik het voor het eerst opnieuw gedaan."