Vandenbempt hoort fans roepen om Kompany, maar... "Ze hebben een heel kort geheugen"

De malaise bij Anderlecht is groot en kan zondag nog wat groter worden. Volgens Peter Vandenbempt zit het probleem in het DNA van de spelers. Ze laten het afweten op momenten waarop het moet. En dat is geen nieuw probleem.

Vandenbempt zag Kompany met dezelfde problemen worstelen. "Er wordt nu verwezen naar het ontslag van Vincent Kompany en voor de perceptie is het een tegenvaller dat iemand die in het hart van de Anderlecht-supporters het momenteel uitstekend doet bij een andere club, Burnley", zegt hij bij Sporza. "Maar om nu te zeggen dat als Kompany was gebleven Anderlecht naast Genk en Antwerp bovenaan had gestaan, dat is te simpel."

"Vorig seizoen waren de resultaten en het spelpeil onder Kompany rond deze periode vergelijkbaar met nu. Ook toen werd er geroepen om het ontslag van de coach. In de media vroegen ze zich openlijk af hoe het kon dat iemand met deze resultaten trainer kon blijven. Ex-trainers maakten zelfs hun beklag - eerder zelfbeklag - "dat zij dat in hun tijd niet overleefd zouden hebben". Het geheugen van de mensen is dus kort."