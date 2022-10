Defour weet wat KV Mechelen te doen staat: "Winnen tegen Standard is voor niets als je verliest tegen Eupen"

Steven Defour is onder een perfect gesternte gestart als hoofdcoach van KV Mechelen. De winst tegen Standard was alvast een serieuze meevaller. Maar die betekent weinig als er vandaag niet hetzelfde gedaan wordt tegen Eupen.

Julien Ngoy, deze week nog in de spits tegen Standard, is twijfelachtig. Maar Defour focust op andere dingen. "Natuurlijk gaan wij niet voor een punt spelen tegen Eupen, zeker niet thuis. Winnen tegen Standard valt volledig in het niets als we nu geen goede prestatie afleveren", zegt hij in GvA.

"Met de voetjes op de grond aan de match beginnen en van de eerste minuut opnieuw vechten voor de zege. Eupen heeft met de zege tegen OH Leuven ook weer wat aan vertrouwen gewonnen. Het zal gewoon een gevaarlijke en moeilijke wedstrijd worden”

