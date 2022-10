Stevige onlusten in Sclessin: fans Anderlecht werpen hopen vuurwerk richting Standard-fans

Drie kwartier nadat de match afgefloten werd, was het nog altijd onrustig in Luik. De supporters van Anderlecht bleven zich misdragen en smeten met hopen pyrotechnisch materiaal naar de Standard-fans.

De bussen van Anderlecht staan geparkeerd achter één van de uitgangen van de Standard-fans. De uitgelaten supporters van de Rouches lieten het niet na om die van Anderlecht nog wat te treiteren en die reageerden met de rest van de vuurpijlen die ze op zak hadden. Er volgden ook heel harde knallen van bommetjes die gegooid werden.

Tussen de fans van Standard natuurlijk ook kinderen en oudere mensen, die snel dekking moesten gaan zoeken. Het liep zo hard uit de hand dat de oproerpolitie in grote getale moest ingrijpen. Het blijft nog steeds onrustig en ook de harde kern van Standard is intussen op zoek naar een weg naar de parkeerplaats van de Anderlechtbussen. De spelers zitten intussen vast in het stadion.

Er volgt geen persconferentie van Mazzu of een reactie van de spelers van Anderlecht. Wel komt er straks een communiqué, vermoedelijk met een veroordeling van de feiten en waarschijnlijk ook om het ontslag van Felice Mazzu te melden.

Bekijk HIER