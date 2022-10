🎥 Wout Faes heeft plek in de Premier League helemaal gevonden: "Het WK? Aan bondscoach om beslissing te nemen"

Wout Faes is één van de lichtpunten bij zijn club in de Premier League. Een eventuele WK-selectie komt zo stilaan toch ook in het vizier.

In een reportage van PlaySports komt de verdediger aan het woord over zijn overstap naar de Premier League. "Ik denk dat dit het hoogst mogelijke op clubniveau is voor een speler. Voor mij is het heel mooi om hier te zijn. Ik hou wel van pittige challenges en die zijn hier meer toegelaten. Voor mij is dat wel een voordeel. Elke week kom je een spits van wereldniveau tegen. Dat is wel een verschil met wat ik gewend was."

Tot de verbeelding sprekend

Zowel op en naast het veld spreekt de Premier League tot de verbeelding. "De beleving errond is hét van hét. Als je dat volk ziet toestromen, dat is iets anders in vergelijking met wat ik al heb meegemaakt. Ook het niveau op het veld is hoger dan waar ik voordien speelde."

Faes had al vroeger in Engeland kunnen belanden: Chelsea had interesse in hem toen hij bij Anderlecht speelde. "Ik hoorde van die interesse, maar toen heb ik vrij snel beslist dat ik goed zat bij Anderlecht. Op vlak van jeugdopleiding en doorstromingskansen denk ik dat je niet beter kunt zitten." Al heeft Faes nog wel enkele omwegen moeten nemen.

Blij met alle stappen

"Ik ben heel blij met alle stappen die ik gezet heb", zegt Faes. "De keuze om naar Nederland te gaan was heel goed. Dan heb ik het grote geluk gehad dat Gert Verheyen in Oostende begon. Dan ben ik doorgegroeid naar de Ligue 1 en nu toch in de Premier League beland." In Nederland kijken ze nu misschien wel raar op. "Dat moeten ze zelf weten. Als ze mij gevolgd hebben, denk ik dat ze een andere mening toegedaan zouden zijn."

"Het is altijd leuk om een beetje de mensen hun ongelijk te bewijzen", aldus de 24-jarige voetballer, die bij rode lantaarn Leicester snel in de basis stond. "Ze hebben mij meteen vertrouwen gegeven. Het belangrijkste is dan dat je als speler bevestigt." Denkt hij aan het WK? "Ik ben topfit, speel wekelijks op hoog niveau en heb dus ritme. Dat spreekt in mjin voordeel. Dan is het aan de bondscoach om een beslissing te nemen."