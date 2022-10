OFFICIEEL: Aston Villa gooit zes miljoen euro op tafel om nieuwe coach binnen te halen

Unai Emery is de nieuwe coach van Aston Villa. The Vilans betaalden zes miljoen euro om de voormalige coach van Arsenal FC weg te halen bij Villarreal CF.

Ook Vincent Kompany werd genoemd als mogelijke opvolger voor Steven Gerrard. The Prince was echter niet van plan om Burnley FC al na enkele maanden te verlaten.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣