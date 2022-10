Mathijssen: "Die tweede gele kaart van Al-Dakhil leek me een vergissing"

Tijdens het duel tussen STVV en OH Leuven kreeg Ameen Al-Dakhil een tweede gele kaart, waardoor hij het veld moest verlaten.

Over de uitsluiting van de STVV-speler is veel te zeggen. “De tweede gele kaart van Ameen Al-Dakhil leek me dan weer een vergissing van de ref”, zegt Jacky Mathijssen aan Het Belang van Limburg.

Al-Dakhil keek verwonderd op, maar de ref was niet te vermurwen. “Het is jammer dat dit soort gele kaarten niet gecorrigeerd mogen worden door de VAR. Zij mogen de scheidsrechter niet terugroepen om die fase te checken.”

Dit had de match enorm kunnen hypothekeren voor de Kanaries. “Gelukkig voor hen scoorde OH Leuven niet. Daarbovenop komt nog dat die twee gele kaarten in één wedstrijd maken dat Al-Dakhil de volgende speeldag automatisch geschorst is. Het reglement is zo opgeste