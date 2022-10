Dit houdt Mazzu qua ontslagvergoeding over aan zijn kort avontuur bij Anderlecht

Felice Mazzu is voor de tweede keer ontslagen bij een topclub. Het verhaal bij Anderlecht heeft ook niet lang geduurd. Maar hij houdt er - net als bij Genk - een mooie ontslagvergoeding aan over.

Mazzu kreeg bij zijn vertrek in Limburg zo'n 600.000 euro ontslagvergoeding en ook nu ligt dat bedrag tussen de 500.000 en 600.000 euro. Het zal wel voor wat verzachtend leed zorgen. En er zijn ook geruchten dat hij niet al te lang op een nieuwe job zal moeten wachten.

De kans bestaat immers dat hij terugkeert naar Charleroi, waar ze afgelopen weekend Edward Still moesten laten gaan. Voor Mazzu was het reputatiegewijs wel een klap, want na Genk kon hij ook bij Anderlecht de trein niet op de rails krijgen.