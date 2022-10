Sinds maandagochtend regent het kandidaturen bij Anderlecht: ook oude bekende wordt aangeboden

De mailboxen van Peter Verbeke en Wouter Vandenhaute puilen uit sinds maandagmorgen. Sinds duidelijk werd dat Felice Mazzu de gebeurtenissen in Luik niet ging overleven, werden er tal van kandidaturen en cv's binnengestuurd van nieuwe trainers.

De makelaars van heel wat vrije trainers hebben natuurlijk interesse om hun klant bij Anderlecht binnen te brengen. Zo kwam er ook het cv binnen van een oude bekende: Jess Thorup. De ex-coach van Genk en Gent zit sinds zijn ontslag bij Kopenhagen zonder club en zou willen terugkeren. Of hij op dit moment de juiste man is, is twijfelachtig. Ze zoeken bij Anderlecht iemand die er een ijzeren discipline op nahoudt.

Ook de piste van Hernan Losada wordt bekeken bij paars-wit. In ieder geval is het goed mogelijk dat Anderlecht wacht tot het begin van het WK over een dikke drie weken om een keuze te maken. Zo zou de nieuwe coach geruime tijd hebben om met zijn kern te werken. Intussen geloven ze rotsvast in de kwaliteiten van Robin Veldman.