Nieuw gegeven bij Antwerp: "Dat is anders bij Club Brugge, waar mannen als Mignolet, Mechele, Odoi en Vanaken al meerdere titels pakten"

Antwerp liet de laatste weken wat van zijn pluimen. Na negen speeldagen stonden ze ongeslagen aan kop, maar sindsdien werd het een magere 6 op 15 na verliezen tegen Genk, Kortrijk en Standard. Maar volgens analist Wim De Coninck hoeven ze zich nog geen zorgen te maken.

De Coninck weet wat het is om aan kop te staan, maar bij Antwerp moeten velen nog aan de extra druk wennen. “De ongeslagen leider zijn, beseffen dat je dé te kloppen ploeg bent en je iedere week moet dubbel plooien tegen een tegenstrever die extra gemotiveerd is, dat was voor veel spelers een nieuw gegeven. Je manifesteren als titelkandidaat, en er ook naar spelen, is een proces waar de club door moet", zegt hij in GvA.

"De gemiddelde leeftijd van de basisploeg, die rond de 27 jaar schommelt, is nochtans ideaal. Als team daarentegen heeft Antwerp geen ervaring met het verdedigen van een leidersplaats. Dat is anders bij Club Brugge, waar mannen als Mignolet, Mechele, Odoi en Vanaken al meerdere titels pakten."

Van Bommel vindt het ook geen dip en haalde zondag het totaalrapport aan. “Dat is de aard van het beestje. Van Bommel is een winnaar. Hij krijgt het niet over zijn lippen dat het voorlopig minder loopt. Nochtans: op zo'n moment tegen zijn natuur ingaan zou veel druk wegnemen. Er is geen reden tot paniek. Antwerp gaat heus niet wegzakken uit de top vier, al is een 7 op 9 wenselijk om met een goed gevoel het WK-reces in te gaan.”