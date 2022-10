Woensdag gingen ze nog verhaal halen bij spelers, zondag krijgen fans lof van Vanhaezebrouck: "Bijdrage geleverd aan overwinning"

AA Gent won met 2-1 van Seraing. Opvallend: de supporters waren heel luid voor hun Buffalo's, ook al was er woensdag op Union nog wat onmin.

Woensdag waren ze nog verhaal gaan halen op bezoek bij Union, zondag vuurden ze hun fanions meer dan aan.

"We moeten het publiek danken, want ze waren gewoon super", was Hein Vanhaezebrouck heel duidelijk over de fans.

Bijdrage

"Ze hebben de hele eerste helft achter de ploeg gestaan en zelfs als het echt slecht ging zijn ze ons blijven aanvuren. Het was wel even "boe" en fluiten bij de rust en daarin hadden ze helemaal gelijk. Ik heb niet meegeroepen, maar wel aan de spelers gezegd dat de fans gelijk hadden."

"En na de rust zijn ze ons blijven pushen en achter de ploeg gaan staan. Zij hebben mee een bijdrage geleverd aan deze overwinning."