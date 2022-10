Franky Van der Elst ziet al nieuwe job voor Simon Mignolet bij Club Brugge

Simon Mignolet heeft nog maar zijn contract bij Club Brugge verlengd, maar Franky Van der Elst ziet al een nieuwe job voor hem.

Simon Mignolet is momenteel de ruggengraat van Club Brugge. Hij tekende een contract dat hem tot midden 2026 bij Club Brugge houdt. Sommigen zien in Mignolet een toekomstige trainer, maar Franky Van der Elst gooit het in Het Nieuwsblad over een andere boeg.

Zoals Oliver Kahn en Edwin van der Sar - toevallig ook twee keepers - zie ik Mignolet later nog wel een sportieve functie opnemen binnen een club”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Een rol zoals die van Vincent Mannaert, bijvoorbeeld. Hij is er alleszins intelligent genoeg voor, hij heeft voetbalinzicht en ook uitstraling.”