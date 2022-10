Gent wacht lange verplaatsing naar Ierland, Vanhaezebrouck lacht groen: "Fototoestellen mee in de bus en genieten van mooi landschap"

AA Gent won met 2-1 van Seraing en moet nu op zoek naar een overwinning bij Shamrock Rovers om ook Europees nog te blijven meespelen.

Als AA Gent Europees wil overwinteren, dan heeft het eigenlijk geen enkele keuze op bezoek bij Shamrock Rovers. Makkelijk wordt het echter niet, om te beginnen al met de trip op zich.

"Naar Dublin? We vliegen naar Shannon. Het wordt dus een hele lange reis", aldus Vanhaezebrouck voorafgaand aan die wedstrijd.

Fototoestellen

"Een busreis van meer dan twee uur. Maar goed: we gaan kunnen genieten van het landschap, iedereen kan zijn fototoestel meenemen in de bus. We zouden nu liever thuis spelen, maar het hoort erbij als je Europees wil spelen."

"Of de zege tegen Seraing een boost geeft? We gaan eerst kijken hoe we hieruit komen, hoeveel slachtoffers we extra moeten missen. De Sart en Owusu zullen wel een paar weken out zijn normaal gezien, Torunarigha is misschien ook buiten strijd."