Refaelov excuseert zich bij Mazzu en fans en komt terug op ruzie op het veld: "Zou niet mogen gebeuren, nu moeten we elkaar helpen"

Lior Refaelov ging de heikele punten van de voorbije dagen niet uit de weg. De routinier vindt dat de spelersgroep de grootste verantwoordelijkheid draagt en roept op om samen uit de malaise te geraken.

Refaelov zucht eens als hij de voorbije dagen overloopt. "We voelen ons schuldig. Het is ook onze verantwoordelijkheid. Als je al aan je derde coach toe bent, ligt het probleem niet bij de trainer. Maar misschien hadden we deze nieuwe start wel nodig na de kwaliteit en de resultaten die we brachten. We wilden dit niet, maar het werkte niet. Het is ook voor mij de eerste keer dat ik in een situatie zit waarin we meer nederlagen dan winstpartijen hebben. We moeten elkaar niet beschuldigen en vechten voor elkaar. We moeten deze nieuwe start gebruiken."

De Israëli begrijpt dat een publiekelijke ruzie met Wesley Hoedt niet helpt. "(knikt) Dat zou niet mogen gebeuren. We hebben genoeg andere problemen. We moeten elkaar helpen om het team te helpen. Dat zijn de emoties van een wedstrijd, maar we nemen dat niet mee naar de kleedkamer of naar de volgende dagen. Dat was direct voorbij."

Om nu in de kelder te staan, is beschamend

De fans zullen gesust moeten worden en dat kan enkel met resultaten. "Ik kan hun emoties begrijpen. Het is geen leuke tijd voor niemand bij Anderlecht. Dit is historisch gezien de grootste club van België. Er zijn zware inspanningen geleverd om een kwalitatieve kern samen te stellen. Om nu in de kelder te staan, is beschamend."

Met Robin Veldman krijgt hij een leeftijdsgenoot als trainer. Veldman moest er zelfs mee lachen. "Hij zegt nog altijd Robin tegen mij. We hebben ook kinderen van dezelfde leeftijd. Zolang het met respect gebeurt, heb ik er geen probleem mee", aldus Veldman.

Refaelov: "Ik ken hem al van verleden seizoen. Hij werkte dikwijls samen met Vinnie. Felice had een ander systeem, maar met zijn Ajax-achtergrond zal het wel werken."