Veldman hangt duidelijk héél ander voetbal aan dan Mazzu: "Ik ben meer de coach van snelle combinaties, voetbal waar de fans van houden"

Robin Veldman (36) heeft een heel goeie indruk gemaakt bij zijn eerste persconferentie. De Nederlandse coach wil duidelijk een heel ander soort voetbal spelen dan Felice Mazzu. En hij sluit het niet uit dat hij aanblijft als hoofdtrainer als alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

Veldman zat er heel ontspannen bij. Spontaan, open ook... Hij dribbelde niet rond de onderwerpen. "'t Is wel heel bijzonder dat ik hier nu zit", lachte hij. "Maandagochtend bracht ik de kinderen nog naar school en twee uur later was ik de A-kern aan het trainen. De voorzitter had dat gevraagd en om de club te helpen wil ik er al mijn tijd en energie insteken. Met mijn eigen ideeën weliswaar."

En die verschillen duidelijk heel wat van het voetbal van Mazzu. Ook bij de beloften deed hij al zijn eigen ding. "Al wilden we wel zoveel mogelijk aansluiten bij het eerste elftal en de speelwijze van Felice", aldus Veldman. "Maar we hadden daar niet de juiste profielen voor. Maar op dit moment staan er veel profielen van de beloften dichtbij de A-kern of zelfs bij het WK. Dus we hebben daar wel goed werk geleverd."

"Maar ik ben meer de trainer van snelle combinaties, het voetbal waar de fans ook van houden. Daar ben ik al 24 uur naartoe aan het proberen werken. Maar je kan nu op die korte tijd niet alles doorvoeren. Ik heb andere focuspunten dan de vorige staf. Dat gaat over hoe reageren bij balverlies en bij balbezit. Of ik veel zal veranderen? (lachend) Ik hoop dat het verrassend zal worden, ook voor de tegenstand."

Als het wel lukt, is dat positief voor mij en kunnen we een ander gesprek aangaan

Wouter Vandenhaute kondigde aan dat het een tijdelijke oplossing zou worden, maar wat als de aanpak van Veldman meteen aanslaat? "Het tijdelijke karakter van deze opdracht geeft tijd om te kijken hoe het samenvalt. Lukt het niet is er de wil uitgesproken om nog lang samen te werken. Maar mijn ambitie is om ooit hoofdcoach te worden. Als het wel lukt, is dat positief voor mij en kunnen we een ander gesprek aangaan. Of ik hoop om aan te blijven? We zullen zien wat de resultaten geven. Ik voel in ieder geval veel vertrouwen. Ik heb veel berichtjes van de fans gekregen dat ze ons zullen steunen."

Maar heeft hij daar de spelers voor? Is de kern kwalitatief sterk genoeg om die 12de plaats te verlaten voor het WK begint. "Die plaats past ook niet bij mijn ambities. We staan véél en véél te laag. De komende weken gaan we proberen stijgen in de ranglijst. Met een enthousiaste speelwijze zoals wij voor ogen hebben, proberen we met deze spelerskern de stap te maken."