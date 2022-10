Trainer van Anderlecht-tegenstander FCSB: "Heel de ploeg van Anderlecht zal zich willen bewijzen"

De trainer van het Roemense FCSB verwacht een moeilijke match tegen Anderlecht door de trainerswissel.

Half september speelden Anderlecht en FCSB 0-0 gelijk. Toen zat Felice Mazzu op de bank, nu wordt het de eerste match van nieuwe coach Robin Veldman.

Nicolae Dica, de trainer van de Roemense club, verwacht dat het daardoor moeilijker wordt. "Heel de ploeg van Anderlecht zal zich willen bewijzen. Er zal een mentaliteitswijziging optreden. We hebben informatie ingewonnen over Veldman en weten dat hij bij de beloften dezelfde filosofie als Mazzu hanteerde wat het spelsysteem betreft", wist hij.

"We hebben nog een kleine kans op kwalificatie voor de volgende ronde. We proberen telkens het beste van onszelf te geven. Als we morgen winnen, zien we wel wat er op de laatste speeldag nog mogelijk is", besloot Dica.