🎥 1e land spreekt zich uit tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar: "Arbeidsmigranten zijn meer dan een nummer"

Australië heeft zich openlijk uitgesproken tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar. Zij zijn het 1e land die dat doen.

Al vanaf de toekenning van het WK 2022 in Qatar is er felle kritiek op de organisatie. Het land neemt het niet zo nauw met de mensenrechten. Er is al felle kritiek geweest, maar er was nooit een deelnemend land geweest die openlijk kritiek gaf.

Tot nu. Australië deelde een videoboodschap. Daarin zien we onder meer Matthew Ryan, ex-Club Brugge en ex-RC Genk, en Danny Vukovic, ex-Genk. "De arbeidsmigranten die naar het land werden gehaald hebben afgezien en zijn meer dan een nummer", klinkt het in de video. "Het zijn mensen met veel moed en vastberadenheid om aan een betere toekomst te bouwen. Net zoals de migranten die destijds ons land en ons voetbal hebben opgericht."

Australië benadrukt wel dat er vooruitgang is, maar er is nog ruimte voor verbetering. Ook vragen ze om de LGBTQ+-gemeenschap minder hard aan te pakken. Homoseksualiteit is verboden in het conservatieve en islamitische Qatar. Eerder deze week meldde Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) dat LGBTQ+-personen er worden mishandeld.