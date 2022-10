Vercauteren heeft het gezien in België én heeft concrete opties: "Ik kan daar aan de slag, maar het plaatje moet kloppen"

Frank Vercauteren zit sinds zijn vertrek bij Antwerp FC thuis op de bank. En thuis is voor onze landgenoot dezer dagen nog steeds Rusland. "Al zijn er wel concrete contacten om opnieuw aan de slag te gaan."

“Ik ben niet de persoon die thuis wil blijven zitten om niets te doen”, aldus Frank Vercauteren in Het Laatste Nieuws. “Ik heb concrete opties om aan de slag te gaan in het Midden-Oosten en in Turkije. Maar het volledige plaatje moet kloppen.”

Een terugkeer naar België lijkt dan weer wel geen optie. “Dat is in elk geval geen prioriteit. Ik dacht na mijn passage bij RSC Anderlecht eigenlijk al dat ik mijn ronde van België gedaan had. Antwerp FC was op dat moment een opportuniteit.”