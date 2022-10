Genkse jongeren kunnen volgende ronde UEFA Youth League al ruiken

De U19 van Genk is aan een mooie campagne bezig in de UEFA Youth League.

De volgende ronde halen in de UEFA Youth League komt nu wel erg dichtbij voor de U19 van KRC Genk. Gisteren namen ze het op tegen het Noord-Ierse Coleraine FC. Trainer Sébastien Pocognoli wist er met zijn ploeg 0-4 te gaan winnen en zo maakten ze de terugwedstrijd eigenlijk al overbodig. Evan Rotundo & Wilson Da Costa scoorden voor de rust. Na de rust konden ook Kamiel van de Perre & Thomas Claes de netten nog eens doen trillen.

In de vorige ronde schakelde Genk de jongeren van Slavia Praag uit. Thuis verloren ze met 1-2, maar in Tsjechië wisten ze met 2-4 te gaan winnen. Tegen het Noord-Ierse Coleraine FC zouden ze na de ruime overwinning niet meer in de problemen mogen komen. De terugwedstrijd vindt plaats op 2 november om 15.00 uur.