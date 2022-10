"Na twee mislukte pogingen bij topclubs vrees ik dat een derde kans niet meer zal volgen"

Anderlecht likt al enkele weken zijn wonden. Het is uitkijken of het ontslag van Felice Mazzu voor een schokeffect zal zorgen.

Bij RSC Anderlecht werd Felice Mazzu aan de kant geschoven. In afwachting van een nieuwe trainer neemt Robin Veldman voorlopig de rol van hoofdtrainer waar.

“Het clubbestuur dacht: de looplijnen van Kompany zitten in de ploeg, nu is het aan Mazzu om er de nodige dash aan toe te voegen”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. “Als trainer moet je de voetbalprincipes hanteren waarvoor Anderlecht staat en die heeft Mazzu niet.”

Anderlecht staat voor een moeilijke opdracht, want het wil volgend seizoen alvast zeker Europees spelen, zo liet voorzitter Wouter Vandenhaute weten na het ontslag van Mazzu. Dat zal via de beker of de Europe Play-Offs moeten gebeuren.

Voor Mazzu zit zijn carrière er zeker niet op, maar de vraag is maar welke ploegen hij nog zal kunnen coachen na deze nieuwe teleurstelling. “Na twee mislukte pogingen bij topclubs - Genk en Anderlecht - vrees ik dat een derde kans niet meer zal volgen.”