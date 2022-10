Carl Hoefkens blikt vooruit naar Oostende: "Dankbaar of ondankbaar? Maakt in se weinig uit" en "Dat opnieuw laten zien"

Club Brugge kan zich volgende week verzekeren van groepswinst in de Champions League als het een resultaat neerzet in Leverkusen. Maar eerst wacht nog KV Oostende.

De Kustboys doen het niet al te goed voorlopig in de competitie en zouden dus een hapklare brok kunnen zijn voor blauw-zwart. "Dankbaar of ondankbaar? In se maakt dat niet zoveel uit", aldus Carl Hoefkens op zijn persconferentie.

Ons spel spelen

"Ik wil gewoon ons spel spelen en de dingen zien waar we op aan het werken zijn. Dingen die er over het algemeen heel goed uitkomen."

"Vertikaal voetbal met hoge pressing, dominant voetbal, ... Het maakt niet uit wie de tegenstander is. Mindere momenten zijn er altijd in een seizoen, dit is nog relatief."