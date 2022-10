Premier League: Chelsea helpt Brighton handje met twee owngoals, Tottenham wint op het nippertje van Bournemouth

Leandro Trossard heeft zijn kandidatuur voor de Rode Duivels opnieuw kracht bijgezet tegen Chelsea.

Al na vijf minuten openende Trossard mooi de score tegen Chelsea. Hij kreeg de bal van Kaoru Mitoma, ex-Union, en de Belg werkte mooi af. Trossard bewijst zo nog eens waarom hij en niet Eden Hazard moet starten bij de Rode Duivels.

Er staat gewoon geen maat op @LTrossard! 🤩💪 pic.twitter.com/ea15mkuJ6E — Play Sports (@playsports) October 29, 2022

Loftus-Cheek schiet in eigen voet... 😬🫥 pic.twitter.com/FBkYTrtYC5 — Play Sports (@playsports) October 29, 2022

Daarna hielp Chelsea Brighton een handje met twee owngoals van Loftus-Cheek en Chalobah. Chelsea kon nog tegen scoren via Havertz, maar Groß maakte er in de blessuretijd nog 4-1 van. Brighton wint dus van hun ex-coach Graham Potter en schuift in het klassement voorlopig op naar een zevende plaats.

Tottenham ging op bezoek bij Bournemouth. De Spurs kwamen op een dubbele achterstand na goals van Kieffer Moore in minuut 22 en 50. Maar Tottenham kwam nog langszij via Sessegnon en Davies en kon in de 92e minuut nog de overwinning mee naar huis nemen via Bentancur. Dankzij de overwinning blijft Tottenham in de top vier, dat ook Newcastle United met 4-0 zag winnen bij Aston Villa.