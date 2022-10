Voormalig ploeggenoot bij Chelsea noemt Eden Hazard de beste speler waar hij ooit mee samenspeelde

Via Twitter stelde een fan aan West Ham-speler Emerson Palmieri de vraag wie de beste speler is met wie hij ooit heeft samengespeeld. De Italiaan gaf als antwoord, Rode Duivel, Eden Hazard. “De dingen die hij tijdens trainingen en matchen liet zien, waren gewoonweg lachwekkend goed”, aldus Palmieri,

Palmieri en Hazard speelden bij Chelsea bijna twee seizoenen samen.

Has to be Eden Hazard. The stuff he used to do in training and on the pitch was just a joke #AskEmerson https://t.co/xZjNAw36dm pic.twitter.com/hOzMZp9dSe