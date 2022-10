De enige die echt flitst bij Gent? 15 op 15 met hem op het veld: "Gaat bij grote mannen zitten" en "Tissoudali krijgt hem wel in de juiste baan"

AA Gent gaat op bezoek bij OH Leuven op zoek naar een nieuwe driepunter om zo druk te blijven zetten op de top-4. Mogelijk rekent Hein Vanhaezebrouck dan ook weer op een van zijn groeibriljanten.

Ibrahim Salah begon het seizoen bij de beloften van Gent en scoorde er drie keer in twee wedstrijden tegen Wezet en Tienen. Daarna werd hij naar de A-kern overgeheveld.

Het bleef vaak bij korte invalbeurten, tot afgelopen week. Toen kreeg hij een helft tegen Seraing - en zorgde hij voor een assist - en mocht hij op bezoek bij Shamrock Rovers zelfs in de basis beginnen.

© photonews

In de matchen die hij in competiitie speelde haalde Gent 15 op 15. Salah laat dribbels en kwieke zaken zien die we bij de Buffalo's dit seizoen nog niet al te vaak hebben gezien.

"Het is een jonge gast, dus zijn trucjes horen er soms bij. Hij drijft op het enthousiasme van het publiek en dat doet het publiek ook iets. Tegen Seraing maakte hij zich zeker niet belachelijk. Hij is er vol voor gegaan en ik ben blij voor hem", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Grote mannen

"We gaan met hem blijven werken, maar hij zorgde voor heel veel drive. Zijn kopspel is nog een werkpunt. Hij heeft een goede band met Tarik Tissoudali, ze spreken dezelfde taal en hij kan hem goed begeleiden."

"Tissoudali krijgt hem wel in de juiste baan. Hij denkt soms anders - ook anders dan de coach. Maar dat moet kunnen. Tarik is zijn vertrouwenspersoon binnen de kern, al is het een jongen die ook meteen bij de grote mannen gaat zitten in de kleedkamer. Dat is de stijl van de speler."