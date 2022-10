Kapitein Mathieu Maertens baalt na gelijkspel: "Hetzelfde verhaal als voorbije weken, we verdienen meer"

OH Leuven is er niet in geslaagd om na drie wedstrijden zonder zege opnieuw de drie punten te pakken. In de thuiswedstrijd tegen AA Gent speelden de Leuvenaars 1-1 gelijk.

OH Leuven was de meest dominante en gevaarlijkste ploeg over de hele 90 minuten bekeken maar gaf AA Gent zelf enkele kansen om op voorsprong te komen. Zowel Cojocaru als Ouedraogo gingen in de fout maar Gent kon (nog) niet profiteren.

"We begonnen scherp aan de wedstrijd", vindt kapitein Mathieu Maertens. "Daarna kennen we een kleine terugval maar dat is niet meer dan normaal. We waren de betere ploeg maar moeten nog gevaarlijker zijn en de laatste pass moet beter", klinkt het.

Vol voor de zege

Vooral na de rust kreeg OH Leuven enkele grote kansen. Maar zowel De Norre als Gonzalez raakten niet voorbij Gent-doelman Paul Nardi. "Het is al een paar weken zo dat we meer verdienen dan dat we uiteindelijk krijgen. Na de rust moeten we gewoonweg meer scoren. Op het einde van de wedstrijd komen we nog goed weg want ze hebben nog een grote kans maar dat is omdat wij vol voor de zege gingen", besluit Maertens.