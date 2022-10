Roméo Lavia maakt zijn comeback en ziet een doelpuntenkermis

Roméo Lavia heeft na weken blessureleed opnieuw op een wedstrijdveld gestaan. Hij mocht bij de U21 van Southampton opdraven.

Sinds begin was Roméo Lavia uit met een hamstringblessure. Al die tijd werkte hij hard om terug te keren. Bijna 2 maanden later mocht hij terug een wedstrijd spelen.

Lavia mocht spelen bij de U21 van Southampton en stond in de basis tegen Middlesborough. Bij de rust werd hij weer vervangen, toen de wedstrijd al lang gespeeld was. Het stond toen al 5-0 voor Southampton. Het werd uiteindelijk 8-1. Sékou Mara scoorde 4 keer. Theo Walcott scoorde ook een hattrick. Lewis Payne pikte ook zijn doelpunt mee. De eerredder was van Calum Kavanagh.

Voor Lavia was zijn comeback duidelijk een opluchting. Hij kijkt al uit naar de komende weken.