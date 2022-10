Bijltjesdag in Jupiler Pro League? 'Ook deze club denkt aan trainersontslag'

Het zou wel eens bijltjesdag kunnen worden in de Jupiler Pro League, want Yves Vanderhaeghe is niet de enige die onder vuur ligt.

Zo zou volgens Sacha Tavolieri ook José Jeunechamps op de wip zitten. Hij krijgt Seraing niet uit de gevarenzone. Einde verhaal? Ook tegen Union SG werd afgelopen weekend verloren, waardoor het voor de Luikenaars ook stilaan een triest seizoen wordt. De coach zelf was geschorst, maar zou dus mogelijk niet meer terug naar de bank komen als het bestuur beslist om hem te ontslaan.