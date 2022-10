'KV Oostende is van plan om Yves Vanderhaeghe te ontslaan'

Het ziet er naar uit dat er opnieuw een trainer zal ontslagen worden. Yves Vanderhaeghe ligt op de wip.

Na 15 speeldagen staat KV Oostende op plaats 14 en tellen ze 14 punten. De ochtendtraining werd volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws afgelast en er kwam in de plaats een crisisberaad. De spelers zijn wel van plan om individueel te trainen. Die zal bepalen wat het lot van Yves Vanderhaeghe wordt.

Vanderhaeghe en Executive President Gauthier Ganaye zitten niet meer op dezelfde golflengte. Zo was er discussie over het feit dat Thierry Ambrose niet aan de aftrap verscheen. Vanderhaeghe wou dat niet omdat hij zijn 5e gele kaart riskeerde. Ook stonden veel transfers van Ganaye in de ploeg die volgens de staff niet genoeg renderen.