Opvallend: Neville stopt als algemeen directeur van Engelse club en... geeft sleutels door aan ander Manchester United-icoon

Gary Neville is niet langer de algemeen directeur van Salford City. Het voormalige clubicoon draagt zijn bevoegdheden bij de club uit de Engelse League Two over aan Nicky Butt. En dat is niet toevallig een voormalige ploegmakker.

"Ik heb niet de tijd om dagelijks bezig te zijn met de club", geeft Gary Neville tekst en uitleg bij zijn keuze. "Daarom is Nicky Butt de ideale man om Salford City verder te laten groeien. Ik kan nu rustig naar de wedstrijden komen in de wetenschap dat de club in goede handen is."

De sleutels van The Ammies gaan niet toevallig over van Manchester United-icoon naar... Manchester United-icoon. De club werd in 2014 niet alleen overgenomen door het duo. Ook Paul Scholes, Ryan Giggs, Phil Neville en David Beckham stapten mee in. Sindsdien klom de club van het achtste niveau naar de vierde klasse in Engeland.