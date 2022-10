Trainersontslagen 7 én 8: hele rechterkolom wisselde al van coach, behalve ... hekkensluiter

De Jupiler Pro League is en blijft een trainerskerkhof. Dat is ook op maandag 31 oktober nog maar eens duidelijk gebleken.

Zowel KV Oostende als Seraing hebben beslist hun trainer aan de kant te zetten. Yves Vanderhaeghe en José Jeunechamps zijn zo slachtoffers 7 en 8 in de Jupiler Pro League.

KV Kortrijk (Belhocine) en Cercle Brugge (Thalhammer) waren de eerste twee slachtoffers, de laatste twee weken is het plots snel gegaan.

Rechterkolom

Eerst was er Mechelen (Buijs), vorige week was het met Anderlecht (Mazzu), Charleroi (Still) en Eupen (Storck) ook een erg drukke week.

Daarmee is de hele rechterkolom van de Jupiler Pro League ondertussen van coach weten te veranderen ... Behalve hekkensluiter Zulte Waregem. Daar is Mbaye Leye nog steeds op post.