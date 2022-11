Eerste WK-selectie is bekend: Japan neemt twee 'Belgische' spelers mee (maar slechts eentje van STVV)

De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu heeft dinsdag zijn selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het WK in Qatar. Met STVV-doelman Daniel Schmidt en Cercle Brugge-aanvaller Ayase Ueda koos hij voor twee spelers uit de Belgische competitie.

Nog zes andere geselecteerden hebben een verleden in België. Dat zijn Brighton-winger Kaoru Mitoma, vorig seizoen smaakmaker bij Union, keeper Eiji Kawashima (Straatsburg, ex-Lierse en Standard), verdediger Takehiro Tomiyasu (Arsenal, ex-STVV), middenvelders Daichi Kamada (Frankfurt, ex-STVV) en Wataru Endo (Stuttgart, ex-STVV) en winger Junya Ito (Reims, ex-Genk).

Japan is op het WK ingedeeld in een loodzware poule met Duitsland (23 november), Costa Rica (27 november) en Spanje (1 december). Op de vorige wereldbeker, in 2018 in Rusland, werden de Aziaten in de achtste finales uitgeschakeld door België. (BELGA)

De selectie:

Doelmannen: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Straatsburg/Fra), Daniel Schmidt (STVV/BEL)

Verdedigers: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke/Dui), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Eng), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town/Eng), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach/Dui), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart/Dui)

Middenvelders: Wataru Endo (Stuttgart/Dui), Hidemasa Morita (Sporting/Por), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf/Dui), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt/Dui), Junya Ito (Reims/Fra), Kaoru Mitoma (Brighton/Eng), Takumi Minamino (Monaco/Fra), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganes/Spa), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Spa), Ritsu Doan (Freibourg/Dui)

Aanvallers: Daizen Maeda (Celtic/Sch), Takuma Asano (Bochum/Dui), Ayase Ueda (Cercle Brugge/BEL).