Lukt het hem dan toch? David Beckham wil Lionel Messi overtuigen naar Amerika te komen

De geruchten doen al langer de ronde: David Beckham wil Lionel Messi graag naar Inter Miami halen. De Amerikaanse MLS-club zou de Argentijn uiteraard met alle plezier binnenhalen en volgens The Athletic liggen ze in poleposition.

Messi zijn contract bij PSG loopt eind dit seizoen af en hij heeft altijd gezegd dat hij pas een beslissing neemt na het WK. De Qatarese eigenaars van de Parijse topclub willen hem graag houden, maar ook Barcelona wil hem terughalen. Volgens The Athletic is het echter Inter Miami dat de beste papieren heeft voor de zevenvoudige Ballon d'Or-winnaar.

Jorge en Jose Mas - twee broers die samen met Beckham co-eigenaar van de club zijn - zouden al meerdere malen samengezeten hebben met Messi’s vader Jorge. Messi stuurde ook eerder al een videoboodschap naar Beckham. “Wie weet, misschien bel je me over een paar jaar wel eens”, knipoogde de Argentijn. Om daar in 2020 aan toe te voegen: “Op een dag zou ik graag in de VS spelen. Het is altijd een van mijn dromen geweest.”