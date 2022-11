Ueda in de wolken met WK-selectie: "Moet mijn ploegmaats dankbaar zijn"

Als eerste van de klas maakte Japan vandaag de selectie bekend waarmee ze naar Qatar trekken binnen 2,5 weken. Daarbij ook twee spelers van de Jupiler Pro League waaronder Cercle-speler Ayase Ueda.

De 24-jarige Ueda was dit seizoen in 15 wedstrijden goed voor 5 wedstrijden bij Cercle Brugge. Hij had weinig aanpassingstijd nodig om vanuit de Japanse competitie naar de Jupiler Pro League te komen en zo Cercle Brugge te helpen.

In het verleden verzamelde Ueda al 10 caps maar voor de kwalificatie van het WK werd hij slechts tweemaal geselecteerd. De voorbije maanden lijken dus de doorslag te hebben gegeven bij de Japanse bondscoach en dat denkt Ueda ook. "Ik ben enorm blij dat ik naar het WK mag gaan. De afgelopen 4 maanden als Cercle-speler zullen zeker geholpen hebben om mezelf in de kijker te spelen. Mijn ploegmaats hebben me mee deze selectie bezorgd", klinkt het bij Ueda.

Of hij veel zal mogen spelen in een groep met Duitsland, Spanje en Costa Rica is nog niet zeker maar de aanvaller is alleszins klaar om zijn land te helpen. "Het WK is een enorm belangrijk toernooi. Hieraan deelnemen en resultaten boeken zijn dingen die je je hele carrière zullen blijven achtervolgen. Ik zal me alleszins volop inzetten om bij te dragen aan sportieve successen met Japan", aldus de Japanse aanvaller van Cercle Brugge.