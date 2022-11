Saelemaekers over moeilijke relatie met Vincent Kompany: "Ik had mijn idee, hij het zijne"

Alexis Saelemaekers was afgelopen weekend nog op Anderlecht, om zijn ex-ploegmaats aan te moedigen tegen Eupen. Het jeugdproduct vertrok toen Vincent Kompany er coach was en met wie hij een moeilijke relatie had.

Saelemaekers debuteerde onder Hein Vanhaezebrouck, maar onder Vincent Kompany liep het minder. ''Ik ben hard blijven werken in de schaduw, wachtend op mijn kans om in de spotlights te stappen. Op een bepaald moment heeft Vincent beslist om mij uit te ploeg te zetten, geen probleem. Ik had mijn idee, hij het zijne. Ik ben geen jongen die het conflict met een coach opzoekt. We zijn elk onze eigen weg gegaan", verklaart hij in HLN. Al blijft Anderlecht een speciale plaats hebben in zijn hart. ''Ik hou van Neerpede, ik heb er praktisch tien jaar gewoond. Ik heb een atypisch traject gevolgd in mijn carrière. Van de eerste ploeg naar de bank, naar de tribune en uiteindelijk naar AC Milan. Ik wil mijn ervaringen delen." Ook hij ziet de huidige gang van zaken met lede ogen aan. "Maar alles komt goed, dat weet ik. Toen ik twee en een half jaar geleden bij Milan arriveerde was de club ook doodziek. De laatste titel dateerde toen van tien jaar geleden. Plots viel alles op z'n plaats: de juiste sportieve baas met Paolo Maldini, de juiste coach met Pioli en de juiste spelers. Je hebt gewoon een beetje geluk nodig."





