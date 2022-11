Nieuwe kans voor jeugdproduct dat onder Mazzu uit het zicht verdween: "Gevoel dat hij minder krediet krijgt dan anderen"

Begin dit seizoen leek hij de ontdekking van Anderlecht te gaan worden. Noah Sadiki deed het goed op de rechterflank, maar na de match tegen Westerlo verdween hij naar de RSCA Futures. Door de schorsing van Amir Murillo doet Robin Veldman weer een beroep op hem tegen Silkeborg.

Sadiki leek het op Westerlo verkorven te hebben bij Felice Mazzu en werd na 45 minuten gewisseld. Daarna kwam hij enkel nog eens tegen West Ham in actie toen het kalf al verdronken was. "Noah kreeg geen uitleg van de trainer en weet dus niet waarom hij opeens aan de kant werd geschoven", zegt vader Françis in Het Nieuwsblad. "Zelf heb ik soms de indruk dat hij minder krediet krijgt dan anderen. Toch heeft hij nooit geklaagd en hij was zelfs blij dat hij met de beloften - al zijn vrienden- mocht meespelen tegen Beerschot en Dender. Ik ben dan ook fier op zijn attitude."

“Als Noah mag spelen in Denemarken, dan hoop ik dat hij snel de automatismen met zijn ploegmaats terugvindt. Die is hij de laatste weken natuurlijk wat kwijtgespeeld, maar ik heb er vertrouwen in. Hij kan ook centraal in de defensie spelen of op het middenveld, maar als vleugelverdediger komt hij het best tot zijn recht. Vorig seizoen debuteerde hij op Club Brugge tegen Noah Lang en dat lukte toch ook.”