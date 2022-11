Club Brugge haalt het met zijn U19 op de slotspeeldag wél van Bayer Leverkusen

De mannen die geschiedenis schreven, bleven steken op een punt in Leverkusen. De U19 van Club hebben hun Duitse generatiegenoten wel verslagen.

Ook in de Youth League is de laatste speeldag van de groepsfase afgewerkt. Een verplaatsing naar Leverkusen was de afsluiter voor de U19 van Club Brugge. De jeugdploeg van blauw-zwart was in tegenstelling tot hun grote voorbeeld vorige week al uitgeschakeld na een 1-2-nederlaag tegen Porto.

Het treffen met Leverkusen was nog wel een mooie gelegenheid voor de Club-jongeren om een overwinning te boeken in de Youth League en die grepen ze met beide handen. Het bleef wel lange tijd 0-0, tot na twintig minuten in de tweede helft de bal op de stip ging.

Het omzetten van de strafschop was een kolfje naar de hand van Mathis Servais (foto). Dat bleek voldoende om met 0-1 de drie punten op zak te steken voor Club NXT U19, dat met 9 punten derde eindigt in de groep. Atlético Madrid is groepswinnaar met 15 punten, voor Porto dat het met 3 punten minder moest stellen. De jongeren van Leverkusen konden geen enkel punt rapen in de Youth League.