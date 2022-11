Vanhaezebrouck wil niet weten van mislukt seizoen en wil Tissoudali cadeau doen: "Dat we er niet voor gaan, is zever"

Europese uitschakeling betekent voor Vanhaezebrouck geen mislukt seizoen. Wel zou hij Tissoudali graag uitdagen om na de winter nog Europees te kunnen voetballen.

Ondanks berichten over ook een terugkeer van Castro-Montes en Torunarigha kan Hein Vanhaezebrouck enkel De Sart opnieuw opnemen in de selectie. Europese overwintering is één van de drie targets dat AA Gent voor het seizoen stelde, zonder rekening te houden met langdurige afwezigen. Om dat te halen, dient er donderdagavond gewonnen te worden van Molde.

"Als we Tissoudali een cadeau willen doen, dan kan dat door morgen te winnen. Dan kan hij misschien nog Europees spelen. Als we uitgeschakeld zijn, is zijn Europees verhaal ook gedaan. Andreas Hanche-Olsen gaat ook pas terug zijn na Nieuwjaar. Het is vooral richting Tissoudali dat we hem een hart onder de riem kunnen steken en hem challengen om in de volgende ronde fit te zijn", redeneert Vanhaezebrouck op zijn persbabbel.

Vorig seizoen bijna alle targets gehaald

Is het een mislukt seizoen wanneer het donderdag misloopt? "Het is niet omdat je één target mist dat je kunt spreken van een mislukt seizoen. Het is zelden dat je alle targets haalt die je voor aanvang van het seizoen stelt. We hadden ze vorig seizoen bijna allemaal. We gaan er alles aan doen om dat eerste target te bereiken en dan gaan we lat misschien zelfs verleggen en proberen om iets verder te geraken."

Al zal het al moeilijk genoeg zijn om Molde te kloppen, beseft de coach van de Buffalo's. "Wat Europees overwinteren betreft hebben we al een redelijk parcours gereden. We willen er daar nog één aan toevoegen. Als ik naar de cijfers kijk, staan we overal eerst in de groep: op balbezit, op doelpogingen, op toegestane doelpogingen, op doelpogingen binnen de palen ook. Alleen bij het aantal goals voor en tegen niet."

Gebrek aan efficiëntie

Er is zeker geen gebrek aan inzet om in de Conference League door te stoten, verzekert Hein Vanhaezebrouck. "Dat we er niet voor gaan, is zever, zoals ik dat noem. Want dat klopt niet. We hebben tot dusver vermijdbare tegendoelpunten gekregen en uit ons hoog aantal doelpogingen hebben we te weinig gescoord."