📷 Christopher Nkunku over opvallende viering met ballon: "Mijn zoon vindt ze leuk"

Christopher Nkunku zette Leipzig op weg naar de winst in Shakhtar en vierde dat op een speciale manier.

De Fransman scoorde al na 10 minuten voor Leizpig, dat uiteindelijk won met 0-4 bij Shakhtar na goals van Silva, Szobaszlai en een owngoal van Bondar. Leipzig werd zo tweede in zijn groep en stoot door in de Champions League.

Voor Nkunku was het al zijn derde goal in de Champions League dit seizoen, in de Bundesliga zit hij aan negen goals in twaalf wedstrijden. Met zijn goal tegen Shakhtar werd Nkunku ook de topscorer aller tijden voor Leizpig in de Champions League.

En dat werd op een speciale manier gevierd. Nkunku haalde een ballon van onder zijn kous en blies die op. Achteraf verklaarde hij: "Mijn zoon vindt ze leuk, dus daarom deed ik het".