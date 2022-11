Deze 16 ploegen maken nog kans op beker met grote oren, welke teams kan Club Brugge loten? (En op wie hoopt u?)

In de Champions League zit de groepsfase er helemaal op. En dus weten we ook meteen welke teams door mogen naar de achtste finales.

Club Brugge liet de kans liggen de voorbije twee wedstrijden om groepswinnaar te worden en zag Porto nog voorbij zich komen.

Daardoor moet blauw-zwart in de achtste finales aan de bak tegen een groepswinnaar uit een andere groep. Porto kan het niet loten, de zeven andere teams wél. Het ontloopt wel onder meer Liverpool en PSG.

Loting 7 november

Het moet bovendien eerst thuis spelen (op 14, 15, 21 of 22 februari) en daarna op verplaatsing (op 7,8,14 of 15 maart). De loting is op 7 november.

Groepswinnaars: Napoli, Porto, Bayern München, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica.

Runners-up: Liverpool, Club Brugge, Internazionale, Frankfurt, Milan, Leipzig, Dortmund, PSG.