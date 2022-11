Van Crombrugge snoert criticasters de mond: "Ik ben niet plots een slechte keeper omdat ik eens een fout maak"

Hendrik Van Crombrugge krijgt de laatste weken af te rekenen met kritiek. De doelman van RSC Anderlecht deelt mee in de (defensieve) malaise bij paars-wit.

Vooral afgelopen zondag bij het tweede doelpunt van KAS Eupen zag Hendrik Van Crombrugge er knullig uit. “Die schrijf ik op mijn conto. Ik stond op het verkeerde been omdat Wesley Hoedt zich naar de bal gooide. Die bal kwam niet waar ik hem had verwacht.”

“Maar het is wél een feit dat we te veel doelpunten pakken op stilstaande fases”, zoekt de doelman in Het Laatste Nieuws niet naar excuses. “Daar moeten we een oplossing voor vinden en dat zijn we intern ook aan het doen.”

Al moet er Van Crombrugge wel nog iets van het hart. “Ik weet dat het beter moet, maar de fouten van een doelman worden altijd afgestraft. Ik ben niet plots een slechte keeper omdat ik eens een fout maak.”