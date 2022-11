Het is Belgisch team menens: "Nieuw stadion is belangrijker dan Europa League winnen"

Union wil bouwen en liefst zo snel mogelijk. Het is een absolute noodzaak, beseffen ze maar al te goed bij het team.

CEO Philippe Bormans vroeg voor 31 december al een antwoord van de gemeente Vorst voor de bouw van een nieuw stadion aan het Bemptpark. Maar bij de gemeente vielen ze uit de lucht.

Nieuw stadion

Toch blijven ze er bij Union SG in geloven. Ze zien er ook het enorme belang van in. "Een nieuw stadion is belangrijker dan de Europa League winnen", aldus Bormans nu in Het Laatste Nieuws. "Het is van onschatbaar belang."

"Zonder boarding of seats kunnen we niets doen. Zelfs Seraing kan momenteel meer mensen ontvangen dan wij."